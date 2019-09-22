البحرية الإيرانية تؤكد أنه سيتم الإفراج قريباً عن ناقلة النفط البريطانية

أفادت وكالة "​رويترز​" بأن البحرية الإيرانية أكدت أنه سيتم الإفراج قريباً عن ناقلة النفط البريطانية.

وكان المالك السويدي لناقلة النفط البريطانية المحتجزة لدى إيران "ستينا إمبيرو" إيريك هانل أكد أن "السلطات الإيرانية ستطلق سراح سفينته خلال ساعات".

وأعلن المدير التنفيذي لشركة "ستينا بولك"، المالكة للسفينة لوكالة الأنباء السويدية، "أننا لقد تلقينا معلومات هذا الصباح، يبدو أن السلطات الإيرانية ستفرج عن السفينة في غضون ساعات قليلة".

وكانت السلطات الإيرانية احتجزت السفينة في 19 تموز الماضي، خلال مرورها في مضيق هرمز أمام السواحل الإيرانية، وذلك ردًا على احتجاز السلطات البريطانية لناقلة نفط إيرانية كانت في طريقها إلى سوريا، وأفرجت سلطات إقليم جبل طارق عن السفينة فيما بعد.