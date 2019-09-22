تمام سلام وعقيلته زارا معرض بيروت آرت

زار رئيس الحكومة السابق تمام سلام وعقيلته السيدة لمى، "بيروت آرت فير BEIRUT ART FAIR"، في الـ"سي سايد ارينا"، حيث جالا في أرجائه، معربين عن إعجابهما به.
ويضم المعرض 45 صالة عرض فيها حوالي 1500 عمل فني لأكثر من 300 فنان من حوالي 20 دولة.
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