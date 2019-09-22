علمت قناة "LBC" أن "مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الارهاب وتبييض الأموال مارشال بلليغنسلي سيصل مساء إلى بيروت ليتأكد من المعنيين غداً أن "جمال ترست بنك" أصبح خارج المنظومة المصرفية بعدما ادرجه مكتب مراقبة الاصول الخارجية "اوفاك" على لائحة الارهاب التي يصدرها والتحذير من وجود مصارف أخرى".
وسيبلغ بلليغنسلي كذلك جمعية المصارف، بان اي ثبوت لعلاقة لاي مصرف مع اي فرد وضع على لائحة العقوبات الاميركية، سيضعها في دائرة الخطر ويجعل مصيرها كمصير جمال تراست بنك.
كانت هذه تفاصيل خبر LBC: بلليغنسلي سيتأكد غدا أن جمال ترست بنك أصبح خارج المنظومة المصرفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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