LBC: بلليغنسلي سيتأكد غدا أن جمال ترست بنك أصبح خارج المنظومة المصرفية

علمت قناة "LBC" أن "مساعد وزير ​الخزانة الأميركية​ لشؤون ​مكافحة الارهاب​ وتبييض الأموال مارشال بلليغنسلي سيصل مساء إلى ​بيروت​ ليتأكد من المعنيين غداً أن "​جمال ترست بنك​" أصبح خارج المنظومة المصرفية بعدما ادرجه مكتب مراقبة الاصول الخارجية "اوفاك" على ​لائحة الارهاب​ التي يصدرها والتحذير من وجود مصارف أخرى".

وسيبلغ بلليغنسلي كذلك ​جمعية المصارف​، بان اي ثبوت لعلاقة لاي مصرف مع اي فرد وضع على لائحة العقوبات الاميركية، سيضعها في دائرة الخطر ويجعل مصيرها كمصير جمال تراست بنك.