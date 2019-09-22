أكدت رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون ​المرأة​ ال​لبنان​يّة كلودين عون روكز "ان قوانين الاحوال الشخصية في لبنان تميز بين مرأة لبنانية واخرى بحسب المذهب الذي تنتمي اليه المرأة"، مشيرة الى "الاجحاف بحق المرأة لصالح حقوق الرجل".

وكشفت السيدة عون روكز في حديث تلفزيوني، "ان ​لجنة المرأة​ تجري لقاءات برجال الدين من كل المذاهب، لتطوير قوانين الاحوال الشخصية على أساس تحسين العدالة ​للنساء​ المعنفات بشكل خاص"، لافتة الى "ان هؤلاء يتم الاعتداء عليهن مرتين، الاول في المنزل والثاني لدى المراكز الامنية حيث لا يتجاوب مع الشكوى المقدمة من قبلهنّ، رجال الامن".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كلودين عون روكز: قوانين الاحوال الشخصية في لبنان تميز بين مرأة لبنانية واخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.