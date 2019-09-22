وليد البخاري: السعودية حريصة على لبنان وشعبه بكافة فئاته وطوائفه

أكد السفير السعودي في لبنان ​وليد البخاري​ "حرص قيادة ​السعودية​ على لبنان وشعبه بكافة فئاته وطوائفه وأمن وإستقراره"، مشيراً إلى أنها حريصة أيضاً على "إيحاطة جميع الأخوة بأواصر المحبة، وحثهم على التكاتف وتغليب المصلحة اللبنانية والعيش المشترك على ما عداها من مصالح أخرى".

وخلال الاحتفال باليوم الوطني السعودي في المتحف، أشار إلى أننا "نقف اليوم على ماضي وطن مجيد وحاضر مشرق تكامل عهده في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، عبر رؤية ثاقبة ومواقف حازمة تتعامل مع قضيايا مصيرية على الصعيد المحلية والاقليمية والدولية".

ولفت إلى أن "البلدات العربية تواجه تحديات كبيرة، والسعودية على رأس البلدان المستهدفة، وتتعرض لمسلسل عدواني واضح الاهداف والنوايا"، معتبراً أن "الهجوم الجبان الذي استهدف ​أرامكو​ ليس إعتداءا على السعودية فحسب، بل على العالم أجمع،

لأنه هدد ويهدد السلم والامن الدوليين من خلال استهداف إمدادات الطاقة للأسواق العالمية".