الوطني الحر: اتخاذ تدابير مسلكية ضمن الاطر التنظيمية بحق فؤاد القاصوف

أعلنت اللجنة المركزية للاعلام في "​التيار الوطني الحر​" انه بعد "تداول على مواقع التواصل نص تغريدة منسوبة الى الناشط في التيار فؤاد القاصوف، تتضمن عبارات لا تمت الى اخلاقيات التيار بصلة، ولا تمثل الا من استخدمها، تم اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة ضمن الاطر التنظيمية في حق الناشط المذكور".

وكان القاصوف قد قال، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، "في نيويورك مع الوفد المرافق لرئيس الجمهورية وعلى نفقة الشعب نكاية بالشعب الرتش".