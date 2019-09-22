النشرة: شعبة المعلومات اوقفت سوريين اثنين في حاصبيا لدخولهما المنطقة خلسة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في حصابيا أنه "أوقفت دورية من ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الأمن الداخلي​ مكتب ​مرجعيون​ - ​حاصبيا​ السوريين سمير.ع.أ وخضر.م.أ على خلفية دخولهما المنطقة خلسة".

وأشار الى أنه "قد تم تسليمهما الى مخفر ​قوى الامن​ في حاصبيا للتحقيق واجراء المقتضى القانوني".

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