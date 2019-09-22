ريفي: حزب الله يعمل على خرق الساحتين السنية والمسيحية بتشكيل جيش يدرّبه في إيران

أكد اللواء ​اشرف ريفي​ وصول معلومات من قبل قنوات إقليمية ودولية "ان ​حزب الله​ يسعى الى خرق الساحتين السنية و​المسيحية​ من خلال تشكيل جيش من ​السنة​ والمسيحيين ويقوم بتدريب عناصره في إيران، باشراف ​الحرس الثوري الايراني​".

ولفت ريفي في حديث تلفزيوني، الى "ان وسط الصراع الاميركي- الايراني، تعمل ايران على وضع يدها على لبنان، في اطار ادارة صراعها مع ​الولايات المتحدة​،" وقدّم نصيحة الى حزب الله بأن "كما فشل الحزب سابقا في السيطرة على لبنان في ​7 أيار​ وفشل في خرق الساحة الدرزية في الجبل كما الساحة السنية من خلال فشله في ​طرابلس​ وعكار، فليقلع اليوم عن هذه اللعبة،" داعيا الى "ان نعيش سوية كلبنانيين".

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