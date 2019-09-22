الموقوف محمد صالح: أنا بريء والسفارة اللبنانية في اثنيا تقوم بجهد كبير

أكد الموقوف ​محمد صالح​، في تسجيل صوتي وصل إلى عائلته، أنه بريء وقضيته هي تشابه أسماء مع المطلوب الحقيقي.

وشدد صالح على أن ​السفارة اللبنانية​ في اثينا تقوم بجهد دبلوماسي وانساني كبير، قائلاً: "جعلتني افتخر بلبنانيتي"، داعياً إلى أن تبقى قضيته حية.