أكد الموقوف محمد صالح، في تسجيل صوتي وصل إلى عائلته، أنه بريء وقضيته هي تشابه أسماء مع المطلوب الحقيقي.
وشدد صالح على أن السفارة اللبنانية في اثينا تقوم بجهد دبلوماسي وانساني كبير، قائلاً: "جعلتني افتخر بلبنانيتي"، داعياً إلى أن تبقى قضيته حية.
كانت هذه تفاصيل خبر الموقوف محمد صالح: أنا بريء والسفارة اللبنانية في اثنيا تقوم بجهد كبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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