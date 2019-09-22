جباوي: الأساتذة لديهم حقوق سيعملون على طرحها في الوقت المناسب

شدد رئيس ​رابطة أساتذة التعليم الثانوي​ الرسمي في لبنان، ​نزيه جباوي​، على أن الأساتذة لديهم حقوق سيعملون على طرحها في الوقت المناسب، لكنه أوضح أن السبب ليس فقط الوضعين الإقتصادي والمادي، نظراً إلى أن المواطنين يطمحون إلى تعليم أولادهما في مدارس ذات جودة مرتفعة من ناحية التعليم.

وأوضح جباوي أن نتائج الإمتحانات الرسمية تثبت أن الجودة التي تقدمها ​المدارس الرسمية​، لا سيما على مستوى التعليم الثانوي، مرتفعة جداً، مشدداً على أن ​التعليم الرسمي​ والتعليم الخاص يجب أن يتكاملا مع بعضهما البعض.