شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحكيم عبد الناصر: الإخوان مجموعة " خونة ".. ويستخدمون أسلوب الفبركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، أن جماعة الإخوان هم مجموعة من الخونة أعداء للشعب المصرى، ويمارسون أسلوب الفبركة والكذب منذ عقود ضد الدولة المصرية.

وقال عبد الحكيم عبد الناصر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن أسلوب الفبركة الذى مارسته جماعة الإخوان خلال اليومين الماضيين هو ذات أسلوب الفبركة الذى مارسته الجماعة خلال ثورة 30 يونيو التى أسقطت حكم الإخوان ، مشيرا الى أن كذب الإخوان وفبركتهم هو ذات الأسلوب الذى مارسوه فى عام 1954 بعد محاولة الاغتيال الفاشلة للرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى حادث المنشبة، وكذلك فى عام 1965 بعد القبض على تنظيم سيد قطب الإرهابى والحكم عليه بالإعدام، إلا أنه وقتها لم يكن هناك التكنولوچيا التى يستخدمونها خلال هذه الأيام.

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وحول طرق مواجهة أسلوب الفبركة الذى تمارسه جماعة الإخوان خلال الفترة الراهنة، قال المهندس عبد الحكيم عبد الناصر:"دور الشعب مهم جداً ولابد من خلال وعيه الحضاري أن يستوعب أن هؤلاء الخونة هم أعداء الشعب وأنهم لم ينسوا أن شعب مصر العظيم لفظهم بعد عام من حكمهم الأسود لمصر وألقى بهم فى مزبلة التاريخ ، لذلك فهم يسعوا لتدمير البلاد بأى وسيلة إنتقاما من الشعب وجيشه العظيم، ولكن الجميع أصبح على وعى بأسلوب الفبركة الذى تتخذه الجماعة ضد الدولة المصرية.