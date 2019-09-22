تنقلات المحامين العموم.. "المنشاوي" للقاهرة الجديدة و"القصاص" لأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى على طلب المستشار حمادة الصاوي النائب العام بندب وترقية وتعيين محال المحامين العامين الأول والمحامين العامين.

ويستعرض "الخليج 365" حركة تنقلات المحامين العامين الأول والمحامين العامين في القاهرة والجيزة في الحركة القضائية الجديدة لعام 2019/2020.

المحامون العموم في القاهرة:

1 - نيابة شمال القاهرة الكلية: المستشار ياسر محمد عبدالحفيظ أبوغنيمه "محامي عام أول" قادمًا من نيابة الإسماعيلية الكلية.

2 - نيابة شرق القاهرة الكلية: المستشار أحمد عز الدين عبدالشافي "محامي عام أول"، (باقٍ من العام الماضي).

3 - نيابة القاهرة الجديدة الكلية: المستشار محمد بدير المنشاوي "محامي عام أول" قادمًا من نيابة شمال الجيزة الكلية.

4 نيابة وسط القاهرة الكلية: المستشار أحمد حنفي رياض قادمًا من نيابة القاهرة الجديدة.

في الوقت الذي انتقل المستشار أيمن بدوي، المحامي العام الأول السابق لنيابة وسط القاهرة إلى دائرة مكتب النائب العام.

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5 - نيابة جنوب القاهرة الكلية: المستشار طارق ضياء الدين محمود البيومي "محامي عام أول" قادمًا من التفتيش القضائي.

في الوقت الذي انتقل المستشار سمير حسن، المحامي العام الأول السابق إلى دائرة مكتب النائب العام.

6 - نيابة غرب القاهرة الكلية: المستشار هادي عزب "محامي عام" قادمًا من نيابة السويس الكلية.

7 - نيابة حلوان الكلية: المستشار أحمد ربيع الشيمي "محامي عام" قادمًا من نيابة الوايلي.

المحامون العموم في الجيزة:

1 - نيابة شمال الجيزة: المستشار محمد محيي الدين القاضي "محامي عام أول" قادمًا من نيابة جنوب الزقازيق الكلية.

2 - نيابة جنوب الجيزة الكلية: المستشار يحي فؤاد الزارع "محامي عام أول" قادمًا من نيابة الفيوم الكلية.

3 - نيابة أكتوبر الكلية: المستشار عبدالمجيد نبيل القصاص "محام عام" قادمًا من نيابة البحر الأحمر الكلية.