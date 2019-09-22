ليبرمان يعلن عدم تأييد أي من نتنياهو أو جانتز لرئاسة حكومة الاحتلال

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ):

قال أفيجدور ليبرمان،إنه لن يؤيد رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أو منافسه بيني جانتز، ليكون رئيس الوزراء المقبل.

ويعني هذا أنه من غير المرجح أن يحظى أي من المرشحين بأغلبية الدعم من الأحزاب الصغيرة من أجل تشكيل ائتلاف يضم 61 عضوا على الأقل في الكنيست (البرلمان)، بعد الانتخابات الثانية التي أجريت هذا العام ولم تسفر عن أي فائز بشكل حاسم.

وقال ليبرمان إن السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق هو تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الحزبين الرئيسيين - حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو وحزب جانتس أزرق أبيض.

وليبرمان هو زعيم حزب إسرائيل بيتنا اليميني المتطرف.

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وجاء إعلانه في الوقت الذي بدأ فيه الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين الاجتماع مع ممثلي جميع الأحزاب المنتخبة للتشاور بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.

وإذا لم يتمكن أي مرشح من تشكيل ائتلاف بمفرده، فإن حكومة وحدة تضم أكبر حزبين هي الحل الوحيد لتفادي إجراء انتخابات أخرى.

وكانت هذه هي ثاني انتخابات تجري في إسرائيل منذ ما يزيد قليلا على خمسة أشهر، بعدما فشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف بعد فوزه في انتخابات أبريل.

ورفض ليبرمان حينذاك الانضمام إلى حكومته بسبب خلافات مع الأحزاب اليمنية المتطرفة.