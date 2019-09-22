رسميا.. لجنة من "الغوص الدولي" تزور الإسكندرية لبحث أزمة الاتحاد المصري والسياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:
أعلن سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، عقد اجتماع طارئ للجنة الفنية بالاتحاد الدولي للغوص، في الإسكندرية أكتوبر المقبل، على خلفية النزاع القضائي القائم بين الاتحاد المصري وغرفة الغوص التابعة لوزارة السياحة.
وأضاف "الشاذلي" في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن الاجتماع سيعقد في مصر بخصوص الأزمة الدائرة حاليًا بين الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ وغرفة الغوص التابعة لوزارة السياحية، بشأن النزاع على من لديه الأحقية من الطرفين في الإشراف على مراكز الغوص، من أجل التعرف على أبعاد الموضوع وإيجاد حلول للأزمة.
وأوضح أن اللجنة تضم 5 أعضاء يترأسهم النرويجي "فيليمنج هولمان"، مشيرًا إلى أن تلك اللجنة هي المنوطة بإدارة كل ما يخص رياضة الغوص في العالم.
وطعن الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا -الدائرة الأولى- بعدم أحقيته في الإشراف على مراكز الغوص، وتبعية الأمر لغرفة الغوص التابعة لوزارة السياحة.
وبنى الاتحاد المصري للغوص طعنه على أن غرفة الغوص التابعة لوزارة السياحة يتكون أعضاء مجلس إدارتها من مالكي تلك المراكز ومن ثم تصبح هي الخصم والحكم في نفس الوقت.
واستند الطعن أيضًا على الخطاب الصادر من وزارة الشباب والرياضة بتبعية مراكز الغوص وإشرافها للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.
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