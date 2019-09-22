"الأكثر جذبًا".. معرض توت عنح آمون في فرنسا يزوه 1.4 مليون شخص

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:
قال مسؤولن فرنسيون، إن معرض الفرعون المصري توت عنخ آمون، كان الأكثر جذبًا للزوار في تاريخ البلاد، بعدما زاره حوالي مليون وأربعمئة ألف زائر، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.
وانطلق معرض توت عنخ آمون في باريس، منذ مارس الماضي، محققًا زيارات ضخمة.
وحقق معرض مماثل في فرنسا أعدادًا ضخمة، في العام 1967، بعدما تجاوز عدد زواره مليون و200 ألف زائر.
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