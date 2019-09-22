بروتوكولات تعاون لاستصلاح وزراعة 4 آلاف فدان في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

وقّع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مع خلف زناتي أبو زيد النقيب العام لنقابه المهن التعليمية، لاستصلاح وزراعة مساحة 3 آلاف فدان بمراكز المحافظة، باستخدام نظم الري الحديث والطاقة الشمسية.

كما وقع المحافظ، أيضًا بروتوكول تعاون مع الدكتور سيد خليفة النقيب العام لنقابة المهن الزراعية، بهدف استصلاح وزراعة مساحة ألف فدان، لإقامة مزرعتين نموذجيتين، لزراعة محاصيل استراتيجية وغير تقليدية بواقع 500 فدان بمركز الخارجة ومثلهم بمركز الداخلة، لتكون بمثابة بيت خبرة للاستثمار الزراعي المستدام بالمحافظة، باستخدام طرق الري المطور والطاقة الشمسية، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، واللواء أشرف مصطفى سكرتير عام المحافظة، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس صلاح خليفة نقيب الزراعيين بالمحافظة، ومصطفى أحمد علي نقيب المعلمين، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد الزملوط، أنه سيتم تخصيص 20 % من مساحة الأراضي المخصصة للنقابتين ليتم توزيعها على شباب المحافظة، بعد استصلاحها وتجهيزها للزراعة، يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في الرقعة الزراعية.