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إصابة 6 أشخاص في إطلاق نار بولاية إنديانا الأمريكية

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أصيب ستة أشخاص بطلقات نارية في وسط مدينة إنديانابوليس بولاية إنديانا الأمريكية.

ونقلت قناة "CBS4 WTTV"، عن الشرطة المحلية، أن الحادث وقع مساء السبت بالقرب من أحد مطاعم سلسلة

Steak N Shake بوسط المدينة.

ووفقا للشرطة، فقد نقل المصابون وبينهم بعض القاصرين، إلى المستشفى، وحالة اثنين منهم خطيرة.

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