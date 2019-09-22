إصابة 6 أشخاص في إطلاق نار بولاية إنديانا الأمريكية

أصيب ستة أشخاص بطلقات نارية في وسط مدينة إنديانابوليس بولاية إنديانا الأمريكية.

ونقلت قناة "CBS4 WTTV"، عن الشرطة المحلية، أن الحادث وقع مساء السبت بالقرب من أحد مطاعم سلسلة

Steak N Shake بوسط المدينة.

ووفقا للشرطة، فقد نقل المصابون وبينهم بعض القاصرين، إلى المستشفى، وحالة اثنين منهم خطيرة.