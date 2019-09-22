"الأورومتوسطي" يدين تجريد كاتبة من جائزة ألمانية بسبب مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية

أدان المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان قرار هيئة التحكيم لجائزة نيللي ساكس الألمانية الأدبية، تجريد الروائية كاميلا شمسي من جائزتها بسبب دعمها للحركة المقاطعة لإسرائيل "بي دي إس". دعمها للحركة المقاطعة لإسرائيل "بي دي إس". ونشر المرصد تغريدة في حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيها أن "قرار هيئة التحكيم لجائزة نيللي ساكس سحب الجائزة من الروائية، كاميلا شمسي، يعتبر سابقة خطيرة واعتداء جسيما على حرية التعبير في ألمانيا وباقي أنحاء العالم". جاء فيها أن "قرار هيئة التحكيم لجائزة نيللي ساكس سحب الجائزة من الروائية، كاميلا شمسي، يعتبر سابقة خطيرة واعتداء جسيما على حرية التعبير في ألمانيا وباقي أنحاء العالم".

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