الرئيس الأمريكي: نجهز للاطلاع على خطة إيران لتأمين منطقة الخليج

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن استعداده للاطلاع على خطة إيران الخاصة بضمان الأمن في منطقة الخليج.

وقال ترامب، في تصريح صحفي أدلى به مساء اليوم الأحد في ولاية تكساس الأمريكية، ردا على

سؤال حول استعداده للاطلاع على هذه الخطة: "أنا دائما منفتح".

وأكد ترامب مع ذلك من جديد أنه لا يخطط لعقد أي لقاءات مع الجانب الإيراني على

هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وأضاف: "بودي أن أرى إيران دولة عظيمة. لديها قدرات رائعة وشعب رائع".

واعتبر الرئيس الأمريكي مع ذلك أنه "تم تحقيق تقدم بارز فيما يخص إيران" خلال الأيام الماضية، قائلا: "نقوم بشأننا الخاص بنا تجاه إيران".