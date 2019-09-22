أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن استعداده للاطلاع على خطة إيران الخاصة بضمان الأمن في منطقة الخليج.
وقال ترامب، في تصريح صحفي أدلى به مساء اليوم الأحد في ولاية تكساس الأمريكية، ردا علىسؤال حول استعداده للاطلاع على هذه الخطة: "أنا دائما منفتح".
وأكد ترامب مع ذلك من جديد أنه لا يخطط لعقد أي لقاءات مع الجانب الإيراني علىهامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وأضاف: "بودي أن أرى إيران دولة عظيمة. لديها قدرات رائعة وشعب رائع".
واعتبر الرئيس الأمريكي مع ذلك أنه "تم تحقيق تقدم بارز فيما يخص إيران" خلال الأيام الماضية، قائلا: "نقوم بشأننا الخاص بنا تجاه إيران".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الأمريكي: نجهز للاطلاع على خطة إيران لتأمين منطقة الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.