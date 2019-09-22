مصدر أمني عراقي: طائرة مجهولة تقصف موقعًا لـ الحشد الشعبي

أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار العراقية، اليوم الأحد، بأن طائرة مجهولة قامت بقصف موقع لـ "الحشد الشعبي" في المنطقة.
وقال المصدر في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن
وكان مصدر أمني مطلع قد أفاد، في وقت سابق من اليوم، عن تعرض معسكر لـ "الحشد الشعبي" إلى ضربة جوية مجهولة غربي الأنبار.
وشهدت الأيام الماضية، هجمات متكررة لطائرات مجهولة ضد مواقع "الحشد الشعبي" في مناطق متفرقة من البلاد.
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