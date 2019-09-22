طيران التحالف يستهدف تعزيزات مليشيا الحوثي شرقي صعدة

شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية غارات جوية على مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد. البلاد. وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) اليوم الأحد، أن الغارات قد استهدفت تحركات لمليشيا الحوثي، كانت في طريقها لتعزيز عناصرها في جبهة كتاف.

وأضاف أن هذه الغارات أسفرت عن تدمير عدد من العربات التابعة للمليشيا. قد استهدفت تحركات لمليشيا الحوثي، كانت في طريقها لتعزيز عناصرها في جبهة كتاف.وأضاف أن هذه الغارات أسفرت عن تدمير عدد من العربات التابعة للمليشيا.

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