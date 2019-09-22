ترامب يدافع عن حديثه الهاتفي مع رئيس أوكرانيا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه لم يقل أي شيء غير صحيح، أثناء اتصال هاتفي مع رئيس أوكرانيا أفادت تقارير أنه ألح خلاله على إجراء تحقيق بشأن جو بايدن النائب السابق للرئيس الأميركي وابنه.
وقال ترامب للصحفيين إنه أجرى اتصالاً رائعاً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم 25 يوليو، وإنه لا توجد مشكلة في أن يدلي محاميه الخاص رودولف جولياني بشهادته أمام الكونجرس.
وقال ترامب إن بايدن، وهو مرشح ديمقراطي في انتخابات الرئاسة، "ارتكب خطأ بقوله إنه لم يتحدث مع ابنه"، مضيفاً "تحدث مع ابنه بالفعل وكذب مرة أخرى".
وتابع "لا أسعى لإيذاء بايدن، لكنه قام بعمل غير شريف على الإطلاق".
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