صرح مسؤولون صوماليون، اليوم الأحد بأن 18 شخصاً، على الأقل، لقوا حتفهم في اقتحام نفذه مسلحون من جماعة الشباب الإرهابية لقاعدة عسكرية جنوبي البلاد قبل فجر اليوم.
وقال المسؤول العسكري، محمد عبدي: "فقدنا خمسة جنود في هذا الهجوم الإرهابي. قتلت قواتنا 13 مسلحاً".
وهذا الهجوم هو الأحدث في سلسلة من الهجمات التي نفذها المسلحون في المناطق الجنوبية والوسطى من الصومال.
ووقع هجوم اليوم في ضواحي مدينة "ماركا"، عاصمة محافظة "شبيلي السفلى".
وقال عبدي إن الهجوم بدأ بتفجير سيارة مفخخة عند مدخل القاعدة العسكرية.
وأوضح المسؤول الحكومي المحلي عبد الله علي أحمد ، عبر الهاتف، أن المعركة النارية بين الجانبين استمرت نحو ساعتين.
اقرأ أيضاً...الصومال: إعدام 3 إرهابيين أدينوا في قضية تفجير بمقديشو
وأعلنت جماعة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إنها قتلت أكثر من 20 جندياً واستولت على القاعدة لفترة وجيزة، وقد نهبت مواد عسكرية وكميات من الذخيرة. ولم يتسن التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.
وفي حديث لوسائل الإعلام المحلية في العاصمة مقديشو، أكد قائد الجيش أودوا يوسف راج، الهجوم الذي وقع صباح اليوم، لكنه قال إن قواته تغلبت على المسلحين وصدتهم، وقتلت العديد منهم.
يشار إلى أن جماعة الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، تشن هجمات بشكل منتظم داخل الصومال.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 5 جنود في هجوم إرهابي استهدف قاعدة عسكرية بالصومال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.