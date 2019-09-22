كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طائرات مجهولة تقصف معكسر الحشد الشعبي غربي الأنبار بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر عسكري في العراق، اليوم الاحد، بقصف طائرات مسيرة وصفها بـ”المجهولة” لمعسكر تابعة لميليشيات الحشد الشعبي، في أقصى غربي محافظة الأنبار العراقية.

وأضاف المصدر، وفقاً لـ”سكاي نيوز عربية”، أن الطائرات المسيرة قصفت مقر اللواء “الطفوف” التابع للحشد، في منطقة المرصنات، 70كم غرب مدينة الرطبة، غربي المحافظة.

وذكر المصدر أن المعسكر الواقع في صحراء مدينة الرطبة يعتبر مقرا للقطعات العسكرية التابعة للحشد الشعبي الجوالة في المناطق الصحراوية الغربية بمحافظة الأنبار.

وأضاف أن الضربة الجوية لم توقع خسائر بشرية بصفوف ميليشيات الحشد الشعبي، لكون القطعات كانت خارج المعسكر.

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ويأتي هذا التطور بعد أيام من غارات جوية استهدفت مواقع للحشد الشعبي في مدينة البوكمال السورية، القريبة من الحدود العراقية.

وذكرت مصادر محلية حينها، أن 5 قتلى و9 جرحى سقطوا بالضربة الجوية التي استهدفت مقر ميليشيات “فاطميون” التابعة للحشد الشعبي في مدينة البوكمال السورية.

ومنذ يوليو الماضي تتعرض معسكرات ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران لغارات مجهولة، وحملت الميليشيات الولايات المتحدة مسؤوليتها، ملمحة في الوقت نفسه إلى ضلوع إسرائيل فيها.

وتحدثت تقارير عن تورط إسرائيل في تلك العمليات، من دون ان يصدر أي اتهام مباشر بهذا الصدد، ومن دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها.