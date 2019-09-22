كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تعلن تعطل حركة الطيران في مطار دبي الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال متحدث باسم مطارات دبي، إن وصول الرحلات تعطل لفترة وجيزة في مطار دبي الدولي، بسبب ما يشتبه بأنه نشاط طائرة درون.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث: "لقد تعطل وصول الوافدين لفترة وجيزة في مطار دبي الدولي، بعد ظهر هذا اليوم بسبب نشاط طائرة بدون طيار، ما أدى إلى تحويل رحلتين".

وقال مراسل العربية في الإمارات عبدالله المطوع إن توقف هبوط الرحلات استمر فقط لمدة 20 دقيقة.

وأشار إلى أن التوقف جاء بعد الاشتباه في طائرة درون صغيرة تستخدم في أغراض التصوير كانت فوق المناطق السكنية.

وأوضح أنه والتزاما من جانب مطارات دبي بمعايير السلامة العالمية تم وقف الرحلات لفترة وجيزة حرصا على سلامة الركاب والطائرات، وقد تم استئناف الملاحة الجوية بشكل طبيعي.

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