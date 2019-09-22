كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تعلن تعطل حركة الطيران في مطار دبي الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال متحدث باسم مطارات دبي، إن وصول الرحلات تعطل لفترة وجيزة في مطار دبي الدولي، بسبب ما يشتبه بأنه نشاط طائرة درون.
ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث: "لقد تعطل وصول الوافدين لفترة وجيزة في مطار دبي الدولي، بعد ظهر هذا اليوم بسبب نشاط طائرة بدون طيار، ما أدى إلى تحويل رحلتين".
وقال مراسل العربية في الإمارات عبدالله المطوع إن توقف هبوط الرحلات استمر فقط لمدة 20 دقيقة.
وأشار إلى أن التوقف جاء بعد الاشتباه في طائرة درون صغيرة تستخدم في أغراض التصوير كانت فوق المناطق السكنية.
وأوضح أنه والتزاما من جانب مطارات دبي بمعايير السلامة العالمية تم وقف الرحلات لفترة وجيزة حرصا على سلامة الركاب والطائرات، وقد تم استئناف الملاحة الجوية بشكل طبيعي.
يشار إلى أن دولة الإمارات تشارك في قوات "التحالف العربي" بقيادة السعودية، الذي ينفذ عمليات جوية وبرية وبحرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن، منذ مارس 2015.
وأعلنت جماعة الحوثيين، في سبتمبر العام الماضي، استهداف مطار دبي الدولي بطائرات مسيرة؛ الأمر الذي نفته دولة الإمارات.
وأعلنت الجماعة مؤخرا استهدافها منشآت لشركة أرامكو شرقي المملكة العربية السعودية، واستبعد مسؤولو المملكة شن الهجوم من اليمن، مشيرين إلى ضلوع إيران في الهجوم.
وتعتبر هجمات منشآت أرامكو السعودية أو الهجمات على منشأتي بقيق وهجرة خُرَيص هي هجمتان شُنّتا بطائرات مُسيّرة إيرانية وصواريخ كروز استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية، أحدهما يُعدُّ أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.
وكانت الطائرات المجنحة الإيرانية والصواريخ الجوالة قد انطلقت باتجاه المعملين الواقعين في بقيق وهجرة خريص في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.
وقد أثارت الهجمات التي وُصِفت بالإرهابية إدانات محلية وعربية ودولية عديدة، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أبلغ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اتصال هاتفي: «استعداد بلاده للتعاون مع السعودية في كل ما يدعم أمنها واستقرارها.»