البطولة الاحترافية.. هل يعجز الاتحاد عن هزم الدفاع للمباراة الرابعة تواليا؟

يستضيف فريق اتحاد طنجة، مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب ابن بطوطة، ضيفه الدفاع الحسني الجديدي، ضمن مباريات الجولة الثانية من البطولة الاحترافية.

وتمثل المباراة المذكورة أول ظهور لفارس دكالة في بطولة الموسم الجاري، بعد تأجيل مواجهته الأولى، الأسبوع الماضي، أمام الوداد الرياضي، نظرا إلى التزام الفريق الأحمر بخوض لقاء ذهاب الدور الأول لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

من جهته سيكون الظهور الثاني للاتحاد، الذي عاد بهزيمة صغيرة بهدف دون رد، في الأسبوع الأول أمام مضيفه الفتح الرباطي.

ويسعى فارس البوغاز إلى طرد النحس، الذي لازمه في مبارياته الثلاث الأخيرة أمام الدفاع الحسني الجديدي، إذ لم يفلح في تحقيق الانتصار عليه.

وانتهت المواجهات الثلاث بين الفريقين بانتصارين للفريق الدكالي، وتعادل في واحدة، علما أن آخر فوز للاتحاد على الدفاع يعود إلى دجنبر من عام 2017، بهدف نظيف، ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر من بطولة موسم 2018/2017.