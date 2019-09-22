مستجدات قضية المرأة الحامل المتوفاة في المستشفى الإقليمي في العرائش

لاتزال أسرة فرح، المرأة الحامل المتوفاة، يوم الخميس الماضي، في قسم الولادة في المستشفى الإقليمي في العرائش، بعد أن ظلت تنزف لساعات طويلة، تعيش على وقع الصدمة.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن زوج الهالكة، قرر تقديم شكاية لدى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف في مدينة طنجة، يوم غد الاثنين، ضد ما أسماه بـ”الاهمال، الذي تسبب في قتل زوجته داخل المستشفى الإقليمي في العرائش”.

وفتحت وزارة الصحة، أمس السبت، تحقيقا عاجلا حول ظروف، وملابسات وفاة المرأة، وجنينها في المستشفى الإقليمي بالعرائش، من أجل تحديد المسؤوليات في حالة تأكد وجود خطأ، أو إهمال في التكفل بها.

وحسب ما نشر “اليوم24″ في خبر سابق، أفادت مصادره أن أقارب الهالكة، التي كانت تبلغ من العمر قيد حياتها 23 سنة، يحملون مسؤولية في وفاتها للمسؤولين عن المستشفى الإقليمي.

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وأكدت المصادر ذاتها أن الهالكة توفيت نتيجة الإهمال، الذي تعرضت له، لاسيما أنها ظلت تتألم لساعات، وهي تنزف، بعد ولوجها قسم الولادة في المستشفى ذاته، في العاشرة ليلا من يوم الأربعاء الماضي، إلى أن فارقت الحياة، صباح اليوم الموالي، الخميس.

وعلم “اليوم 24” من مصادره أن أقارب الضحية أصيبوا بصدمة كبيرة، جراء وفاتها، ما نتج عنه تكسير أحدهم لزجاج قسم الولادة، كما عم صياحهم أرجاء المستشفى، مطالبين بفتح تحقيق في الواقعة.

وأوضحت المصادر نفسها أن الحامل المتوفاة تنحدر من القصر الكبير.