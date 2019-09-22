تألق مستمر لشباب بنجرير و”الواف” وهزيمة “الماص”.. أبرز نتائج مباريات السبت في القسم الثاني

أسفرت مباريات، أمس السبت، من الدورة الثانية للبطولة الاحترافية في قسمها الثاني، عن استمرار تألق وداد فاس، وشباب بنجرير، والسقوط الأول للمغرب الفاسي، في أول مباراة يخوضها، خلال الموسم الجاري.

وواصل الوداد الفاسي انتصاراته، وأضاف أولمبيك الدشيرة لقائمة ضحاياه، بعدما تغلب عليه بهدف دون رد، محققا بذلك فوزه الثاني على التوالي، مواصلا تصدره الترتيب برصيد 6 نقاط، مناصفة مع شباب بنجرير، الذي عاد بفوز ثمين من الخميسات بثلاثة أهداف لاثنين، أمام مضيفه الاتحاد الزموري.

وشهدت الدورة هزيمة المغرب الفاسي بهدف نظيف أمام شباب السوالم، في أول مباراة يخوضها “الماص” في بطولة القسم الثاني، خلال الموسم الجاري، بينما يعتبر هذا الفوز الأول للسوالم، كما تمكن الراسينغ البيضاوي، أيضا، بتغلبه بثنائية نظيفة على جمعية سلا.

وسيطر التعادل السلبي على مباراتي الكوكب المراكشي أمام الاتحاد البيضاوي، ولقاء النادي القنيطري بضيفه شباب أطلس خنيفرة.