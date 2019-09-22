العثور على قذيفة حربية في ساحة مدرسة في تنغير وفرقة عسكرية تتدخل

تسبب اكتشاف قذيفة حربية، قديمة، في ساحة مؤسسة تعليمية، في ضواحي تنغير، في حالة رعب، ما دفع إدارتها إلى إخلائها من التلاميذ والأطر التعليمية.

وقالت المديرية الإقليمية في تنغير، في بلاغ لها، إنه، بالفعل، عثر، صباح أمس السبت، على قذيفة حربية، قديمة، في ساحة مدرسة تولوالت، الواقعة في جماعة أكنيون، وذلك خلال أشغال حفر الساحة لتأهيلها.

وأضافت المديرية ذاتها أن القذيفة الحربية، القديمة، التي عثر عليها، أمس، تعود إلى الفترة الاستعمارية، بحكم أن المنطقة قريبة من ساحة معركة بوكافر، التي عرفتها المنطقة عام 1933، مشيرة إلى أن مدير مؤسسة تولوالت أخبرها بالواقعة فور علمه بها، فاتخذت الإجراءات الاحتياطية الضرورية بتوقيف الدراسة في المؤسسة، وإخلاء سبيل جميع التلاميذ، إذ تم التنسيق الفوري مع السلطات المحلية، والإقليمية، وعناصر الدرك الملكي، قصد التدخل المناسب.

وقالت المديرية نفسها إن فرقة متخصصة في الهندسة العسكرية، التابعة للحامية العسكرية في الراشيدية ينتظر أن تحل، اليوم الأحد، إلى عين المكان، حيث عثر على القذيفة، قصد التخلص منها بشكل آمن، وتمشيط أرضية ساحة المؤسسة وجوانبها، درءً لأي خطر.