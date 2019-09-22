الدرك يداهم معملا سريا لصناعة “الماحيا”.. ويحجز 1200 لترا معدة للتوزيع

تمكنت عناصر الدرك الملكي في المركز الترابي أولاد حسون، فجر اليوم الأحد، من مداهمة معمل سري لإعداد مسكر ماء الحياة في دوار كرتاوة، ضواحي مراكش.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن عناصر الدرك الملكي حجزت حوالي 1200 لترا من “الماحيا”، و40 طنا من التين المخمر، بالإضافة إلى تجهيزات، وقنينات غاز خاصة بهذه العملية.

وأضاف المصدر ذاته أن صاحب المعمل، الملقب بـ”قريطيسة”، تمكن من الفرار إلى وجهة غير معلومة، إذ صدرت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني.