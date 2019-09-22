تمكنت عناصر الدرك الملكي في المركز الترابي أولاد حسون، فجر اليوم الأحد، من مداهمة معمل سري لإعداد مسكر ماء الحياة في دوار كرتاوة، ضواحي مراكش.
وحسب مصادر “اليوم24″، فإن عناصر الدرك الملكي حجزت حوالي 1200 لترا من “الماحيا”، و40 طنا من التين المخمر، بالإضافة إلى تجهيزات، وقنينات غاز خاصة بهذه العملية.
وأضاف المصدر ذاته أن صاحب المعمل، الملقب بـ”قريطيسة”، تمكن من الفرار إلى وجهة غير معلومة، إذ صدرت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني.
كانت هذه تفاصيل خبر الدرك يداهم معملا سريا لصناعة “الماحيا”.. ويحجز 1200 لترا معدة للتوزيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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