القسم الثاني.. البحث عن أول فوز والظهور الأول لشباب الريف الحسيمي يتصدران مواجهتي اليوم

تستأنف، اليوم الأحد، مباريات الجولة الثانية، من بطولة القسم الوطني الثاني، بإجراء المواجهتين المتبقيتين عن هذه الدورة؛ الأولى تجمع بين وداد تمارة وشباب المحمدية، والثانية يستقبل فيها شباب الريف الحسيمي اتحاد سيدي قاسم.

وسيستضيف وداد تمارة شباب المحمدية، اليوم، في مباراة تحمل شعار تحقيق الانتصار الأول، وذلك بعد تعادلهما في الجولة الماضية، إذ عاد الوداد بتعادل إيجابي بهدف في كل شبكة من ميدان مضيفه اتحاد سيدي قاسم، بينما اكتفى شباب المحمدية بالتعادل دون أهداف مع ضيفه الكوكب المراكشي.

وتمثل المواجهة الثانية بين شباب الريف الحسيمي، واتحاد سيدي قاسم، الظهور الأول لأبناء الريف في بطولة القسم الثاني، خلال الموسم الجاري، بعدما تم تأجيل مباراة الفريق الأولى أمام مضيفه المغرب الفاسي، بسبب عدم توفر ملعب يحتضن أطوارها.

وما قيل عن مواجهة وداد تمارة، وشباب المحمدية، يقال على مباراة شباب الريف الحسيمي، واتحاد سيدي قاسم، إذ يسعى كل فريق إلى تحقيق فوزه الأول في الموسم الجديد من بطولة القسم الوطني الثاني.