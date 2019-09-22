مؤلم.. سباق للدراجات الصينية ينتهي بمصرع شاب وإصابة 3 آخرين في حادث سير خطير ضواحي أزيلال

لقي شاب مصرعه، وأصيب ثلاثة آخرين بجروح خطيرة في حادثة سير، ليلة أمس السبت، عند مدخل أفورار في إقليم أزيلال.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن ستة شبان، كانوا على متن ثلاثة دراجات نارية صينية الصنع، وكانوا يقودونها بسرعة مبالغ فيها، اصطدموا بسيارة عند مدخل جماعة أفورار.

وأكدت المصادر ذاتها أن الحادث تسبب في وفاة شخص على الفور، وإصابة ثلاثة آخرين، نقلو على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي في بني ملال.

واستنفر الحادث رجال الدرك الملكي، الذين فتحو تحقيقا حول الحادث، فيما ساد جو من الحزن في منزل الهالك، وعائلات المصابين، الذين ينحدرون من منطقة واحدة.