يوفنتوس ينافس برشلونة ومان يونايتد على صفقة مميزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق يوفنتوس الإيطالي اقتحم المنافسة الدائرة بين فريقي مانشستر يونايتد الإنجليزي وبرشلونة الإسباني بخصوص التعاقد مع أحد اللاعبين المميزين هذا الموسم.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن يوفنتوس، بات أحدث المنضمين لقائمة الأندية الراغبة في الحصول على خدمات النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم ريد بول سالزبورغ.

وكان هالاند، قد سجل 3 أهداف "هاتريك" في الشوط الأول من مباراة فريقه أمام جينك، مساء الثلاثاء الماضي، في الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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وارتبط اسم هالاند، 19 عامًا، بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، الذي يقوده فنيًا مواطنه أولي جونار سولسكاير.

كما أنَّ برشلونة يتابع اللاعب منذ تألقه في مونديال الشباب الأخير، وتسجيله 9 أهداف لصالح النرويج، أمام هندوراس، عندما فاز منتخبه (12-0).

يُذكر أن هالاند، بات ثالث أصغر لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل "هاتريك"، عن عمر "19 عامًا و58 يومًا".