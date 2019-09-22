شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وفقاً لمعارضين إيرانيين.. عبادان الأحوازية مكان انطلاق العدوان السافر على منشآت أرامكو والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:37 مساءً, 22 سبتمبر 2019 م المناطق-الرياض كشف معارضين إيرانيين يقيمون في لندن رفضوا الإفصاح عن أسمائهم عن المنطقة التي انطلق منها العدوان الإيراني على معامل النفط السعودية.

وحسب هؤلاء المعارضين فإن مدينة “عبادان” الاحوازية كانت نقطة انطلاق الاعتداء المكون من صواريخ وطائرات بدون طيار وبالتحديد من نقطة المياه الإقليمية الحدودية الإيرانية العراقية.

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