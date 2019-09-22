العراق يهزم قيرغستان في تصفيات آسيا للناشئين

2019-09-22 | 17:55
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وبهذا الفوز، رفع ليوث الرافدين رصيدهم الى 6 نقاط في المركز الثاني في المجموعة السادسة وينتظر نتائج المنتخبات الاخرى لمعرفة مصيره في التأهل من عدمه الى النهائيات في البحرين 2020.
وخسر العراق في مباراته الاولى امام الامارات 1-0، فيما تغلب على لبنان 2-1 في الجولة الثانية.
ويشارك في التصفيات 47 منتخباً، حيث تم توزيع التصفيات على منطقتين جغرافيتين هما الغرب (غرب آسيا والجنوب والوسط) بمشاركة 25 فريقاً، والشرق (شرق آسيا وآسيان) بمشاركة 22 فريقاً.
ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني، وينضم إليها منتخب الدولة المضيفة التي تحدد لاحقاً والذي يحصل على بطاقة التأهل المباشر.
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