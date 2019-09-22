تدمير سيارة مفخخة ومقتل من فيها بقصف جوي غربي الانبار

أعلن القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي، الاحد، عن قيام طيران الجيش بتدمير عجلة مفخخة لخلايا "داعش" بقصف جوي غربي المحافظة.
وأضاف ان" القوات الامنية تمكنت ايضا من الاستيلاء على اسلحة متنوعة فضلا عن ابطال مفعول الاسلحة الغير منفلقة دون وقوع اي اصابات في صفوف القوات الامنية"، مبيناً أن" القوات الامنية فرضت إجراءات امنية غير مسبوقة على كافة المناطق المستهدفة في عملية تعقب خلايا التنظيم الإجرامي في المناطق الصحراوية المحصورة بين محافظتي الانبار وصلاح الدين".
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