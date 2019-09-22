تدمير سيارة مفخخة ومقتل من فيها بقصف جوي غربي الانبار

وقال العبيدي في حديث لـ الخليج 365، إن "طيران الجيش قصف عجلة مفخخة كانت موضوعة في وادي حوران 70 كم عمق صحراء الانبار الغربية، ما ادى الى تدميرها ومقتل من فيها".

وأضاف ان" القوات الامنية تمكنت ايضا من الاستيلاء على اسلحة متنوعة فضلا عن ابطال مفعول الاسلحة الغير منفلقة دون وقوع اي اصابات في صفوف القوات الامنية"، مبيناً أن" القوات الامنية فرضت إجراءات امنية غير مسبوقة على كافة المناطق المستهدفة في عملية تعقب خلايا التنظيم الإجرامي في المناطق الصحراوية المحصورة بين محافظتي الانبار وصلاح الدين".



وكانت قوة من قيادة عمليات الجزيرة والفرقة السابعة مسنودة بقوة من الحشد العشائري قد نفذت حملة امنية واسعة النطاق، صباح اليوم الاحد، استهدفت المناطق الغربية للمحافظة وصولاً الى حدود محافظة صلاح الدين.