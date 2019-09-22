الانواء الجوية في ذي قار تعلن تسجيل اعلى درجة حرارة في العالم

اعلنت مديرية الانواء الجوية في ذي قار، الاحد، عن تسجيل اعلى درجة حرارة في العالم خلال 24 ساعة الماضية.

وقال مدير الانواء الجوية في ذي قار علي طارق في حديث لـ الخليج 365، إن "محافظة ذي قار سجلت اعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية، وفقا لمؤشر بلاسيرفيلي الامريكي بدرجة حرارة وصلت الى 46،8 مئوية".

وأضاف أن "مدن السماوة و بدرة وخانقين جاءت في المرتبة الثانية بـ 46،5"، مؤكدا ان "جميع المراتب الـ 14 الاولى من التصنيف كانت لمدن عراقية باستثناء منطقة عرفات السعودية التي جاءت في المرتبة الثامنة".