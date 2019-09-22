مظاهرات مرتقبة تنتظر روحاني بنيويورك واحتجاجات داخل إيران

دعت المقاومة الإيرانية التي تتخذ من باريس مقرا لها، إلى تنظيم احتجاجات جديدة ضد النظام الديني المسيطر على الحكم منذ 40 عاما، مع بدء العام الدراسي في إيران.

وتتزامن دعوات الاحتجاج داخل إيران، مع مسيرات مناهضة ضد حضور الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، ضمن دورة سنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية.

وأشار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي تمثله منظمة مجاهدي خلق (معارضة) في بيان له، تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، إلى أن مظاهرة نيويورك سيحضرها الآف الإيرانيين من جميع أنحاء الولايات المتحدة بهدف دعم تغيير النظام في طهران.

وطالب البيان المجتمع الدولي بالحزم تجاه نظام المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي نعته بالثيوقراطي القمعي، والراعي للإرهاب.

واعتبرت المقاومة الإيرانية التي تتزعمها مريم رجوي، أن خامنئي ورئيس البلاد حسن روحاني لا يمثلان الشعب الإيراني الذي لطالما صرخ بالموت ضدهما خلال احتجاجات شعبية سابقة، مطالبة بإقامة نظام حكم جديد على أساس ديموقراطي.





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وسيدعو تجمع نيويورك المناهض، وفقا للبيان، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات شاملة على النظام الإيراني بسبب الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، وتصدير الإرهاب، واستمرار البرنامجين النووي والصاروخي، وإحداث الفوضى في منطقة الشرق الأوسط.

ومن المفترض أن تدعم منظمة "المجتمعات الإيرانية الأمريكية" مظاهرة الجاليات الإيرانية في نيويورك ضد حضور روحاني المرتقب، باعتبارها منظمة تمثل شبكة المنظمات الإيرانية الأمريكية في 40 ولاية أمريكية.

وتدعو المنظمة غير الحزبية والمعروفة باسم "آو آي إيه سي" إلى إقامة جمهورية ديموقراطية، علمانية، غير نووية في إيران، فضلا عن دعمها خطة مريم رجوي المؤلفة من 10 نقاط، وإنهاء سياسة المهادنة دوليا مع نظام خامنئي.





وعشية بدء العام الدراسي الجديد، تداولت دعوات لتنظيم احتجاجات في مختلف المدن الإيرانية، تزامنا مع انطلاقة العام الخامس والخمسين لتأسيس منظمة مجاهدي خلق التي تمثل المقاومة الإيرانية.

وناشد شبان إيرانيون، عبر وضع ملصقات على جدران شوارع رئيسية بمدن كبرى أبرزها كرج، والأحواز، والعاصمة طهران، ومشهد، وشيراز، مواطني بلادهم بغية تنظيم مسيرات واحتجاجات ضد نظام ولاية الفقيه.

وتلخصت الدعوات في ضرورة انضمام الطلاب سواء المدارس أو الجامعات إلى ما تعرف بمعاقل الانتفاضة ضد نظام المرشد الإيراني باعتباره عدوا للشعب، بهدف نيل الحرية.