سفير واشنطن يهنئ الرياض باليوم الوطني: علاقاتنا أفضل من أي وقت

هنأ سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد، الأحد، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.

وأكد السفير الأمريكي قوة وعمق العلاقات بين بلاده والمملكة العربية السعودية، قائلاً إنها متعددة الجوانب وأفضل من أي وقت مضى.

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وأشار أبي زيد إلى أن البلدين يواجهان معاً تحديات الأمن الإقليمي والعمل يداً بيد لتحقيق الأهداف الاقتصادية والسياسية المشتركة, وتعزيز الرخاء والتنمية الاقتصادية وحماية أمن البلدين إلى جانب بناء العلاقات بين شعبي المملكة والولايات المتحدة للحفاظ على العلاقات القوية.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة والمملكة دعمتا بعضهما البعض على مدى عدة عقود, مصرحا بتطلعه إلى سنوات عديدة أخرى من الشراكة المثمرة, متمنيا لشعب المملكة العربية السعودية مزيداً من النجاح والتقدم والازدهار.

وتأتي الاحتفالات باليوم الوطني هذا العام والمملكة تعيش واقعاً جديداً حافلاً بالمشروعات التنموية الضخمة في مختلف المجالات التي تقف شاهداً على تقدمها ورقيها أسوة بالدول المتقدمة.

وجاء اختيار شعار اليوم الوطني "همة حتى القمة" ليجسد هذا الواقع التنموي من جانب، وطموحات وآمال القيادة للنهوض والتنمية من جانب آخر.