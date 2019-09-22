مناورات عسكرية مشتركة بالسعودية لتعزيز الأمن البحري

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت، الأحد، مناورات التمرين البحري المختلط "الموج الأحمر- 2 " بمشاركة قوات سعودية بالإضافة إلى دول مطلة على البحر الأحمر، بينها الأردن ومصر والسودان.
وأكد قائد تمرين "الموج الأحمر -2" اللواء البحري الركن صقر بن محمد الحربي، أن التمرين يستمر حتى الخميس المقبل ويهدف إلى تعزيز الأمن البحري للدول المطلة على البحر الأحمر وحماية المياه الإقليمية وتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات القتالية بين البلدان المشاركة، وذلك لما يشكله البحر الأحمر من أهمية استراتيجية واقتصادية.
وأضاف اللواء الحربي أن هذا التمرين للدول المطلة على البحر الأحمر يسهم في توحيد المفاهيم العسكرية ورفع الجاهزية القتالية لدى القوات المشاركة، وذلك بتوحيد الجهود لمجابهة الأعمال العدائية وتطوير قدرات القوات البحرية، مشيراً إلى أنه سيطبق خلال التمرين عددا من السيناريوهات القتالية، التي تشكل جانباً تدريبياً مهماً لجميع القوات المشاركة.
ويشتمل التمرين على عدد من الفرضيات التي خطط لها مسبقاً بشكل دقيق يتوافق مع ما تمتلكه القوات البحرية المشاركة من قدرات قتالية ومنظومات بحرية متطورة تعزز من جاهزيتها القتالية.
وكانت القوات المشاركة قد وصلت إلى الأسطول الغربي في وقت سابق، حيث كان في استقبالهم مدير التمرين وعدد من كبار ضباط الأسطول الغربي.
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