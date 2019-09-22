"همة حتى القمة".. سر شعار اليوم الوطني السعودي الـ89

تحت شعار "همة حتى القمة" تحتفل السعودية بيومها الوطن الـ89، الذي يوافق 23 سبتمبر/أيلول من كل عام، وهو اليوم الذي أعلن فيه الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- توحيد البلاد تحت مسمى المملكة العربية السعودية، عام 1351هـ/1932م.

وتم استلهام شعار اليوم الوطني هذا العام "همة حتى القمة" من مقولة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال جلسة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار يوم 24 أكتوبر 2018، حضرها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وامتدح الأمير محمد بن سلمان المواطنين السعوديين، قائلا "همة السعوديين مثل جبل طويق، ولن تنكسر إلا إذا انهد هذا الجبل وتساوى بالأرض"، تلك المقولة التي جسدت متانة العلاقة بين القيادة والشعب من جانب، وحجم ثقة وتقدير القيادة لهمم وقدرات الشعب في النهوض بالوطن وتحقيق رؤية 2030، وتم استلهام شعار اليوم الوطني منها.





جاء تشبيه الأمير محمد بن سلمان لهمم السعوديين بجبل طويق، كونه يرمز للقوة والصلابة، وأحد أهم مواقع المشاريع السياحية الترفيهية الكبرى التي تنفذ في إطار رؤية 2030، وهو مشروع القدية، الذي وضع حجر أساسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في 28 أبريل/نيسان 2018، وسيتم إطلاق المرحلة الأولى من المشروع عام 2022.

وجبل طويق لا يختفي أثناء مشاهدته حتى مسافة 800 كلم، وتكون من الصخر الجيري الصلب، مشكلاً هلالاً جبلياً يبدأ من الزلفي شمال الرياض ليندفن في الربع الخالي بالقرب من وادي الدواسر.

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وسمي طويق لأنه يشبه الطوق، ويحيط بأحد أجمل الصحاري في العالم، وهي صحاري نجد المنبتة لأكثر من 2000 شجيرة مختلفة في أوقات الربيع التي تتحول لرياض مزهرة.

ويشكل مشروع القدية نموذجاً جديداً لتنمية الأراضي الصحراوية الشاسعة حول المدن السعودية دون تكاليف مرتفعة مقارنة مع مشاريع عالمية أخرى، في حين يتوقع أن يضيف المشروع قيمة اقتصادية تقدر بنحو 17 مليار ريال سنوياً للاقتصاد السعودي.





كشفت شركة القدية للاستثمار 24 يوليو/تموز الماضي عن المشروعات التي ستنفذ في المرحلة الأولى من القدية البالغة أكثر من 45 مشروعاً، وأكثر من 300 نشاط عبر قطاعات الإبداع والضيافة والترفيه والرياضة.

لتصبح القدية بذلك "عاصمة الترفيه والرياضة والفنون" في المملكة من خلال تقديم مجموعة من المرافق التي ستوفر فرصاً استثمارية ووظيفية متنوعة وتجارب غنية للزوار، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، التي تدعم تطوير قطاع السياحة والترفيه من أجل تنويع مصادر دخل المملكة وتشجيع استثمار القطاع الخاص.

وتأتي الاحتفالات باليوم الوطني هذا العام والمملكة تعيش واقعاً جديداً حافلاً بالمشروعات التنموية الضخمة في مختلف المجالات التي تقف شاهداً على تقدمها ورقيها أسوة بالدول المتقدمة.

وجاء اختيار شعار اليوم الوطني "همة حتى القمة" ليجسد هذا الواقع التنموي من جانب، وطموحات وآمال القيادة للنهوض والتنمية من جانب آخر.