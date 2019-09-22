الجيش المصري يحذر من صفحات زائفة تروج أكاذيب باسمه

حذر العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث باسم الجيش المصري، من انتشار بعض الأخبار الكاذبة عبر صفحات إلكترونية تدعي تبعيتها للجيش.

وأكد "الرفاعي"، في بيان اليوم الأحد، أنه في إطار انتشار بعض الصفحات التي تدعي تبعيتها للقوات المسلحة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن القوات المسلحة تؤكد أنها تصدر كافة البيانات والمعلومات الخاصة بها من خلال المتحدث العسكري.

ونشرت مواقع وقنوات تتبع تنظيم الإخوان الإرهابي صورا وفيديوهات مفبركة قالت إنها لمظاهرات حدثت في القاهرة، مساء الجمعة الماضية، لكن الأمر سرعان ما انكشف، حيث إن التجمعات كانت لجماهير مصرية تحتفل بصعود فريق بلادها لكأس العالم عام ٢٠١٧.

وكان نشطاء مصريون على شبكات التواصل الاجتماعي كشفوا المحاولة الإخوانية الجديدة لترويج "شائعات وأكاذيب" بشأن احتجاجات مزعزعة شهدتها البلاد، عبر إعادة ترويج مقاطع مصورة وصور يعود تاريخها لسنوات مضت.

Advertisements

وأوضح "الرفاعي" أن الصفحتين الرسميتين للمتحدث العسكري على "فيسبوك" و"تويتر" هما فقط المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة.

وتابع: "تهيب القوات المسلحة بكافة وسائل الإعلام وجموع المواطنين عدم الانسياق وراء أي مصادر أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات الخاصة بالقوات المسلحة".

وتخوض مصر معركة شرسة لمواجهة الكتائب الإلكترونية للجماعة الإرهابية على مدار السنوات الماضية.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أكد في كلمته بمناسبة تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية والاحتفال بثورة 23 يوليو 1952، أن الخطر الحقيقي الذي يمر بمصر والمنطقة هو خطر تفجير الدول من الداخل.

وأوضح الرئيس المصري أن "بث الشائعات والقيام بالأعمال الإرهابية والإحساس بالإحباط وفقدان الأمل، كل ذلك يهدف لتحريك الناس لتدمير أوطانهم".