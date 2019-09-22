إغلاق مطار دبي 15 دقيقة كإجراء احترازي بعد رصد "درون"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، الأحد، إن إغلاق مطار دبي الدولي جاء بعد رصد طائرة "درون" في منطقة مجاورة للمطار ولم يتجاوز الإغلاق مدة 15 دقيقة.

وأكد أن الإغلاق جاء كإجراء احترازي حفاظاً على السلامة.





ودعا المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في تغريدة على تويتر، جميع أفراد المجتمع إلى الالتزام بالحظر التام على استخدام هذا النوع من الطائرات في محيط المطار.