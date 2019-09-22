الان تتابع شاهد.. إضرام النار بمراكز قوات الباسيج وإحراق صور خامنئي وخميني في 17 مدينة إيرانية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

شهدت 17 مدينة إيرانية، مظاهرات احتجاجية حاشدة، للتنديد بجرائم نظام الملالي، عبر خلالها المحتجون عن غضبهم من أسلوب القمع الذي يتبعه نظام الملالي.

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وقال المجلس الوطنی للمقاومة‌ الإیرانیة‌ في بيان له، إن المحتجين أضرموا النار في مراكز وفروع قوات الحرس والباسيج التابعة للملالي، وأحرقوا صورًا لخامنئي وخميني في 17 مدينة إيرانية.

وأضاف البيان، أن المدن التي شهدت الاحتجاجات هي طهران، ومشهد، وأصفهان، وشيراز، وزاهدان، وكرج، ولاهيجان، وغولبايغان، وماكو، ودورود، وكوهدشت، ورضوانشهر، ورودسر، وبندرديلم، وغجساران، وبيدزرد، وخربل (بمحافظة كهغيلوية).