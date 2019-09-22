طائرات إسرائيلية تقصف معسكرات للحشد الشعبي في الأنبار العراقية

الأحد 22 سبتمبر 2019

طائرات اسرائلية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قالت وسائل إعلام عراقية نقلا عن مصادر أمنية الأحد، إن طائرة مسيرة يرجح انها اسرائياية نفذت قصفا على موقع عسكري في محافظة الأنبار غربي البلاد، دون أنباء عن سقوط قتلى.



وأفاد "مصدر مطلع" للموقع الإلكتروني لقناة السومرية العراقية أن "طائرة مجهولة نفذت ضربة جوية بمحيط معسكر المرصنات التابع لقاطع عمليات الأنبار للحشد الشعبي".

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وأكد المصدر أن "الضربة جاءت بعد يوم واحد من انتهاء عمليات إرادة نصر الخامسة التي كانت تتخذ من معسكر المرصنات مقرا للعمليات الجوالة"، مشيرا إلى أن القصف "لم يؤد إلى وقوع أية خسائر بشرية".

من جانبه قال قائد الحشد الشعبي في الأنبار قاسم مصلح إن الهجوم لم يخلق أي خسائر مادية أو بشرية، مشيرا أن المعسكر تتواجد فيه "قوات أخرى كشرطة الحدود وقوات الجيش العراقي".

ونقلت شبكة روداو العراقية عن مصلح قوله: "كان انفجاراً قوياً هز مباني المنطقة، لكنه لم يخلف خسائر مادية أو بشرية، لأن الانفجار وقع خارج المعسكر وليس معلوما من الذي يقف وراءها حتى الآن".

وأقرت إسرائيل، أكثر من مرة، بقصفها مخازن للحشد الشعبي في العراق.