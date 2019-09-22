الجزيره_كذابه يتصدر تويتر.. ونشطاء: قناة صهيونية على أرض عربية

الموجز

تصدر هاشتاج "الجزيرة كذابة" قائمة الأكثر تداولاً على موقع التدوينات القصيرة تويتر في مصر.

ودشن النشطاء الهاشتاج رداً على الحملة الإعلامية القوية التي تشنها قناة الجزيرة التابعة لدولة قطر، والمؤيدة لجماعة الإخوان الإرهابية، على الدولة المصرية بهدف إسقاطها.

وبثت قناة الجزيرة منذ الجمعة الماضية عدد من الفيديوهات والصور المفبركة على أنها تظاهرات في الشوارع المصرية حالياً، منها فيديوهات تعود لتظاهرات ثورة يناير 2011، ومنها لتجمع شبابي كان يحتفل بفوز النادي الأهلي ببطولة السوبر المصري.

وتحاول القناة القطرية الداعمة للإرهاب بث الفتنة والشائعات والأكاذيب بهدف إسقاط الدولة وعمودها الرئيسي القوات المسلحة.

ونرصد بعض التدوينات التي شارك بها النشطاء في الهاشتاج:

- إذا أردت أن تعرف صفات المسيح الدجال عليك أن تشاهد قناة الجزيرة

- حسبي الله ونعم الوكيل في الجزيرة و كل العاملين فيها

- الجزيرة قناة صهيونية على أرض عربية مثل إسرائيل تماما مصيرهم الي زوال

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- لعنة الله على المضللين الحثالة

- وايه الجديد طول عمرهم كدابين

- يعني الخايب خايب

لما تحبي تعملي ناصحه

متجيش تصوري جاهير الأهلي و هي بتحتفل و تقولي مظاهرات

لما تحبي تكوني ناصحه متجيبيش صور قديمه

لما تحبي تكوني ناصحه ... و الله ما في عندك مخ أصلاً

وكانت قناة الجزيرة القطرية قد اعترفت ببث الإخوان فيديوهات وصور مفبركة وكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعى لإثارة الرأى العام بمصر، وإثارة الفتنة والفوضى بالبلاد.

واعترفت مذيعة الجزيرة بأنه تم تركيب أصوات الهتافات ضد النظام وتركيبها على فيديوهات لمشجعى النادى الأهلى بعد فوزه بكأس السوبر فى مباراته أمس مع النادى الزمالك.

وتعرضت قناة الجزيرة لهجمة شرسة من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى لنشرها تلك الفيديوهات والصور الكاذبة والمضللة والمفبركة للرأى العام المصرى، حيث خرج المواطنين عبر صفحاتهم ليوضحوا حقائق هذه القنوات الإرهابية، مؤكدين أن كشفهم للحقائق أجبر الجزيرة على الاعتراف بفبركة الفيديوهات.

وفى واقعة تكشف هذه الأكاذيب للقنوات الإخوانية، خرج الشاب المصرى "أحمد حلمى"، عبر صفحته، قائلا: "من شويه لقتنى في مظاهرة على قناة الجزيرة.. فعلا حصل.. بس ده في يناير"، هذه التدوينة كشفت كيف تقوم قناة الجزيرة بإعادة بث فيديوهات من أحداث قديمة والترويج لها على أنها مظاهرات فى الشارع المصرى حاليًا.

وتقدم المحامي سمير صبري ببلاغ إلى النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد قناة الجزيرة والجزيرة مباشر، التابعتين لدولة قطر والداعمتين لتنظيم الإخوان الإرهابي، لاعترافها بقيامها ببث فيديوهات لتظاهرات ترجع إلى عام 2011 .

وقال المحامي في بلاغه إنه "استمرارا في مسلسل التدني والعمالة وهو المنهج الذي تنتهجه قناتي الجزيرة والجزيرة مباشر بتعمد الإساءة ونشر أخبار كاذبة بغية التحريض داخل الدولة المصرية ، وبث الفتنة وضرب السياحة والاقتصاد وترويع المواطن وقيامها بتعمد نشر وإذاعة فيديوهات كاذبة مفبركة عن وقائع لن تحدث داخل الأراضي المصرية".