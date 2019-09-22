بلاغ للنائب العام ضد قناة «الجزيرة» لاعترافها ببث فيديوهات لتظاهرات 2011

الموجز

تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ إلى النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد قناة الجزيرة والجزيرة مباشر، التابعتين لدولة قطر والداعمتين لتنظيم الإخوان الإرهابي، لاعترافها بقيامها ببث فيديوهات لتظاهرات ترجع إلى عام 2011 .

وقال المحامي في بلاغه إنه "استمرارا في مسلسل التدني والعمالة وهو المنهج الذي تنتهجه قناتي الجزيرة والجزيرة مباشر بتعمد الإساءة ونشر أخبار كاذبة بغية التحريض داخل الدولة المصرية ، وبث الفتنة وضرب السياحة والاقتصاد وترويع المواطن وقيامها بتعمد نشر وإذاعة فيديوهات كاذبة مفبركة عن وقائع لن تحدث داخل الأراضي المصرية".

وأضاف البلاغ أن الهدف من تلك الفيديوهات هو التحريض على الدولة المصرية وقلب نظام الحكم.

وأوضح البلاغ الذي تقدم به المحامي أن بتاريخ 20/9/2019 أذاعت هذه القناة القطرية العديد من المشاهد على أنها لقطات لمظاهرات تحدث داخل الأراضي المصرية وبعض المحافظات وانكشف أمر هذه القناة ، وأن هذه الفيديوهات كلها مفبركة وكاذبة ولا تصادف صحيح الواقع على الإطلاق وأنها عن أحداث وقعت عقب أحداث 2011 ، تلك التي سميت بثورة وهي ثورة مشبوهة خادعة كاذبة.

وتابع البلاغ: وبعد أن افتضح أمر هذه القناة أصدرت بياناً عبر موقعها الجزيرة عاجل اليوتيوب "تتقدم إدارة قنوات الجزيرة والجزيرة مباشر إلى جموع السادة المشاهدين والسادة المتابعين باعتذارها عما حدث أمس في بثها المباشر للنشرة الإخبارية والتي تتضمن إذاعة فيديوهات للثورة المصرية والذي ثبت لنا عدم مصداقيتها وترجع إلى عام 2011 أثناء ثورة يناير ـ 11:26 دقيقة صباحاً 21 سبتمبر 2019".

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وكانت قناة الجزيرة القطرية قد اعترفت ببث الإخوان فيديوهات وصور مفبركة وكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعى لإثارة الرأى العام بمصر، وإثارة الفتنة والفوضى بالبلاد.

واعترفت مذيعة الجزيرة بأنه تم تركيب أصوات الهتافات ضد النظام وتركيبها على فيديوهات لمشجعى النادى الأهلى بعد فوزه بكأس السوبر فى مباراته أمس مع النادى الزمالك.

وتعرضت قناة الجزيرة لهجمة شرسة من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى لنشرها تلك الفيديوهات والصور الكاذبة والمضللة والمفبركة للرأى العام المصرى، حيث خرج المواطنين عبر صفحاتهم ليوضحوا حقائق هذه القنوات الإرهابية، مؤكدين أن كشفهم للحقائق أجبر الجزيرة على الاعتراف بفبركة الفيديوهات.

وفى واقعة تكشف هذه الأكاذيب للقنوات الإخوانية، خرج الشاب المصرى "أحمد حلمى"، عبر صفحته، قائلا: "من شويه لقتنى في مظاهرة على قناة الجزيرة.. فعلا حصل.. بس ده في يناير"، هذه التدوينة كشفت كيف تقوم قناة الجزيرة بإعادة بث فيديوهات من أحداث قديمة والترويج لها على أنها مظاهرات فى الشارع المصرى حاليًا.

وبدوره، استنكر سامح شكرى، وزير الخارجية، تحريض وسائل الإعلام التركية وقناة الجزيرة القطرية ضد الدولة المصرية ودعوتهم للمشاركة في المظاهرات الداعمة للفوضى.

وقال "شكرى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع عمرو أديب، إن دعاوى التحريض مرفوضة وستذهب هباءً ولا تلقى بأى نوع من الاستجابة في الساحة الداخلية، موضحًا أن هذا التحريض ينم عن حقد دفين لكل ما أنجزته مصر خلال الـ5 سنوات الماضية، وما تلقاه من اهتمام جميع قادة العالم بتقدمها ونجاحها على جميع المستويات.