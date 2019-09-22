القوات المسلحة: صفحات المتحدث العسكري على فيس بوك وتويتر هي مصدر المعلومات الوحيد

الموجز
أكد المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، أنه في إطار إنتشار بعض الصفحات التى تدعى تبعيتها للقوات المسلحة على مواقع التواصل الاجتماعى، فإن القوات المسلحة تؤكد بأنها تصدر كافة البيانات والمعلومات الخاصة بها من خلال المتحدث العسكرى.
وأضاف المتحدث العسكري، في بيان له اليوم الأحد، أن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري على مواقعيّ "فيسبوك" و"تويتر" هما فقط المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة .
وتهيب القوات المسلحة كافة وسائل الإعلام وجموع المواطنين بعدم الانسياق وراء أى مصادر أخرى على مواقع التواصل الاجتماعى للحصول على المعلومات الخاصة بالقوات المسلحة.
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