بومبيو: مهمتنا فيما يتعلق بإيران هي تفادي حدوث حرب

أعلن وزير ​الخارجية الأميركية​ ​مايك بومبيو​ أن الولايات المتحدة تسعى لتجنب الحرب مع ​إيران​، مشيرا إلى أن القوات الأميركية الإضافية التي تقرر إرسالها لمنطقة الخليج يوم الجمعة، هي للردع والدفاع.

وأكّد بومبيو لبرنامج فوكس نيوز صنداي إنه على ثقة من أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيتخذ إجراء إذا لم تنجح إجراءات الردع هذه، وأن القيادة الإيرانية تدرك ذلك.