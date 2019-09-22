القائمة العربية المشتركة داخل الخط الأخضر تعلن دعمها غانتس لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

أعلنت القائمة العربية المشتركة داخل الخط الأخضر عن عمها ل​بيني غانتس​ ل​تشكيل الحكومة​ الإسرائيلية.

وكان أكد مسؤولون في القائمة العربية المشتركة التي تشكل ثالث أكبر قوة في الكنيست الإسرائيلي الجديد، أنها لا تنوي دعم ترشيح رئيس تحالف "أزرق أبيض" الوسطي بيني غانتس لرئاسة الحكومة مجانا.

وأكد النائب أحمد الطيبي، رئيس "الحركة العربية للتغيير"، في تصريح صحفي، أن حزبه وثلاثة أحزاب عربية أخرى تضمها القائمة المشتركة لا تنوي التوصية بتكليف أحد برئاسة الحكومة "بدون ثمن ملائم"، مشيرا إلى أن القائمة تتطلع إلى تحقيق هدفين وعدت بهما أثناء حملتها الانتخابية. وأوضح الطيبي أن هذين الهدفين هما تحقيق إنجازات للمجتمع العربي والإطاحة برئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، لافتا إلى أن الهدف الثاني هو "بعد سياسي".

وأكد النائب العربي أن مطالب القائمة تشمل إصدار قرار حكومي بمكافحة العنف في المجتمع العربي وإلغاء قانون كامينتس الخاص بتسهيل عمليات الهدم، علاوة على الإعلان عن خطة اقتصادية حقيقية لتطوير المجتمع العربي ووقف اقتحامات المسجد الأقصى.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن أعضاء كبار في القائمة المشتركة أن مطالبها تشمل أيضا وقف هدم المنازل في القرى العربية غير المعترف بها، وتشكيل فريق لدراسة قضية تلك القرى وإلغاء قانون الدولة القومية المثير للجدل، بالإضافة إلى إطلاق عملية سلام مع السلطة الفلسطينية، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".